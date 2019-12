Weihnachtskonzert am GFS präsentiert Bandbreite von festlichen Liedern

Mit dem musikalischen Einmarsch der Heiligen begann das Weihnachtskonzert des Gymnasiums Fränkische Schweiz (GFS) in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Ebermannstadt. Die zahlreichen Gäste wurden mit "O when the saints go marchin`in" begrüßt, auf das ein buntes Medley von verschiedenen europäischen Weihnachtsklassikern folgte, beides sehr klangvoll von der Junior-Big-Band dargeboten.

Besinnlichkeit verbreitete der Unterstufenchor mit dem dreistimmigen Kanon "Dona nobis pacem", "Gib uns Frieden" und dem adventlichen Choral "Es kommt ein Schiff geladen". Die kleinen Sänger brachten die Kirche zum Swingen und verbreiteten das "Christmas Fever", das auch die Band "XMas-Connection" ergriff, die "Someday at Christmas" überaus stimmungsvoll präsentierte.

Vor allem die beiden Solistinnen Judith Farrenkopf und Josephine Stockdale (Austauschschülerin aus Brisbane) beeindruckten mit ihren Stimmen und ihrer Weihnachtsbotschaft von Frieden und Freiheit auf Erden.

Gefühlvoll schloss sich der gut besetzte Lehrerchor zuerst mit "Maria durch ein Dornwald ging" an, bevor es freudig triumphal mit "Hark, the herald angels sing" weiterging.

Souverän dirigiert wurde das Orchester zum Medley "Christmas Eve/Sarajevo 12/24": Sanft beginnend steigerte es sich zu rockigen Tönen, die eine andere Seite der Weihnachtszeit zeigten.

Zum Dahinschmelzen

Zum Dahinschmelzen und Träumen lud die allseits bekannte Filmmelodie von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ein, wobei das Orchester das Original bei dieser Aufführung in den Schatten stellte. Dass "All things bright und beautiful" sind, bestätigte das Orchester dann gemeinsam mit dem Unterstufen- und Projektchor.

Viele Stimmen des großen Chores ließen das "Adeste Fideles" genauso brillant erklingen, wie "Let your light shine bright". Auch wenn "You`ll be in my heart" aus der Feder von Phil Collins aus dem Musical "Tarzan" stammt, so passt die Botschaft doch auch besonders zur Weihnachtszeit. Fröhlich schickte der große Chor mit "Santa Claus is coming to town" den Weihnachtmann auf Rei-sen, so dass er vom "Let it snow" der Big Band empfangen wurde, um zu "Christmas Waltz" und "Santa Baby" sehr schwungvoll und mitreißend herumgewirbelt zu werden.

Zum großen finalen Abschluss kehrten nochmals Besinnlichkeit und andächtige Stimmung ein, als der Chor aus allen Ensembles mit den versammelten Gästen gemeinsam "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" sang. Mit den Worten dieses Adventsliedes ging ein wundervolles Weihnachtskonzert zu Ende, bei dem eine große Bandbreite von festlichen Liedern von allen Ensembles in großartiger Art und Weise dargebracht wurde. red