Weihnachtskino in der Kühnlenz-Passage

Welche Abenteuer Charlie auf seiner Reise durch die Schokoladenfabrik erlebt, kann man beim Weihnachtskino am Sonntag 15. Dezember, in der Kühnlenz-Passage herausfinden. Beginn ist um 16 Uhr. Ein weiteres Filmhighlight steht bereits am Samstag, 14. Dezember, an, wenn um 19 Uhr "Die Feuerzangenbowle" läuft. Karten gibt es in der Touristinfo der Stadt Kronach. red