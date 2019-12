Weihnachtskarten aus Oberaurach

Der heimatgeschichtliche Arbeitskreis Oberaurach bietet wieder Weihnachtskarten mit winterlichen Motiven aus Oberaurach an. Die Kollektion enthält Karten aus Dankenfeld, Fatschenbrunn, Oberschleichach, Tretzendorf und Unterschleichach. Sie sind bei den folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Gaststätte Böllner in Dankenfeld, Weinhaus Nico Scholtens in Fatschenbrunn, Gasthof Zenglein in Oberschleichach, Getränkemarkt Eckert in Tretzendorf, Gemeindeverwaltung in Tretzendorf, Raumausstattung Deuber in Trossenfurt, Edeka Sauer in Trossenfurt, Gärtnerei Summa in Unterschleichach sowie Weis'n Beck in Unterschleichach und Arbeitskreis-Shop www.oberaurach.eu. Jeweils am ersten Dienstag des Monats (nächster Termin am 7. Januar) trifft sich der historische Arbeitskreis um 19.30 Uhr im Sportheim Unterschleichach. Es geht um die Sichtung, Sortierung und Identifizierung von Bildern und sonstigem Material und um das Entziffern alter Dokumente aus ganz Oberaurach. An jedem dritten Samstag im Monat (nächster Termin am 21. Dezember) treffen sich Interessierte um 15 Uhr zur Katalogisierung im Gemeindehaus in Unterschleichach (über der Gärtnerei Summa). red