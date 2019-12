Weihnachtsfest der Tiere in Untersiemau

Weihnachten ist ein Menschenfest. Oder doch nicht? Zum Untersiemauer Stallgottesdienst am 3. Adventssonntag, 15. Dezember, sind nämlich wieder Menschen und Tiere eingeladen. Der erste Teil des Untersiemauer Weihnachtsspieles trägt den Titel "Das Weihnachtsfest der Tiere". Pinguin, Löwe, Frosch und vor allem der kluge Esel begleiten nämlich die Heilige Familie zur Volkszählung nach Bethlehem. Und erleben die Geburt des Christkindes mit (das wird allerdings erst an Heiligabend gespielt). Mensch und Tier (also natürliche, nicht gespielte Tiere) treffen sich um 16 Uhr im Bauernhof von Familie Martin, Leopoldstraße 8 (gegenüber dem Gemeindezentrum).

Tiere werden gesegnet

Die Tiere erhalten einen extra Tiersegen. Auch die Zirkusfamilie, die momentan in Untersiemau zu Gast ist, wird mit Tieren anwesend sein. Im Anschluss schmücken die Kinder den Christbaum in der Kirche, und dann wartet auf alle ein gemütliches Beisammensein mit Essen und Trinken im Gemeindezentrum.

Tiere können entweder mit in den Saal kommen oder im Kirchhof warten, wo Wasser bereit steht, teilt Pfarrer Heinrich Arnold von der Salvatorgemeinde Untersiemau mit. red