Weihnachtsfeier und Paßmühlenfest

Die Weihnachtsfeier der Neubrunner Dorfmusikanten findet am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der Heilig-Länder-Halle in Neubrunn statt. Dabei ist eine Diashow geplant und die Jungmusiker übernehmen den musikalischen Rahmen. Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt. Alle Interessierten sind willkommen, teilen die Dorfmusikanten mit. Ferner informiert der Verein: Das Paßmühlfest der Dorfmusikanten findet am Sonntag, 5. Januar, in der beheizten Festscheune in der Paßmühle rechts des Baches statt. Zur musikalischen Unterhaltung spielen die "Paßmühlmusikanten" auf. Der Beginn ist um 11.30 Uhr red