Weihnachtsfeier und Busfahrt nach Erfurt

Der VdK-Ortsverband hält am Samstag, 1. Dezember, seine Adventsfeier ab. Beginn ist um 14 Uhr im Gasthof "Zum Löwen" in Schwabthal. Bei Kaffee, Glühwein, Plätzchen und Stollen können sich die Teilnehmer auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. Es findet auch wieder eine Tombola statt. Jedes Mitglied erhält ein kleines Geschenk. Am Samstag, 8. Dezember, findet die Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Erfurt statt. Hierfür gelten folgende Abfahrtszeiten: Kleukheim 11 Uhr; Prächting 11.05 Uhr; Ebensfeld/Sonderposten 11.10 Uhr; Unterneuses/Gasthaus Martin 11.15 Uhr; Bad Staffelstein/Insel 11.20 Uhr; Bad Staffelstein/Aral 11.25 Uhr; Ebensfeld/Kübrich 11.35 Uhr; Unterleiterbach 11.40 Uhr. red