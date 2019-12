Weihnachtsfeier mit Tombola

Alle Mitglieder, Freunde, aber auch Fans und Gönner der Musikvereinigung Ebensfeld sind am Samstag, 21. Dezember, ab 19.30 Uhr in die Ebensfelder Dreifachturnhalle zur großen Weihnachtsfeier mit der schon legendären Tombola eingeladen. Im besinnlichen Teil der Weihnachtsfeier werden verschiedene Gruppierungen ihr Können zum Besten geben. Mit der gemeinsamen Feier bei Plätzchen, Punsch und Blasmusik möchte die Musikvereinigung sich bei allen Freunden der Musik für ihr gezeigtes Interesse im vergangenen Jahr erkenntlich zeigen. Höhepunkt wird wie in jedem Jahr natürlich die große Tombola sein, bei der so mancher mit einem vorweggenommenen Weihnachtsgeschenk nach Hause geht. ow