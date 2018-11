Weihnachtsfeier mit Ehrungen

Am Samstag, 1. Dezember, findet um 19 Uhr die Weihnachtsfeier des TSV Pfaffendorf im Sportheim statt. Dazu ergeht Einladung an die Mitglieder, Freunde und Gönner. Bei der Feier stehen Ehrungen langjähriger und verdienter TSV-Mitglieder an, teilte der Verein mit. hw