Steinach an der Saale 11.11.2019

Weihnachtsfeier für behinderte Menschen

Eine Weihnachtsfeier für Menschen mit Behinderung richtet das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen am Samstag, 30. November, in der Henneberg-Sporthalle in Steinach aus. Beginn ist um 11....