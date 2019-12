Weihnachtsfeier des TTC Burgkunstadt

Nachdem die Hinrunde der aktuellen Tischtennissaison bereits beendet ist, findet die Weihnachtsfeier beim TTC Burgkunstadt heuer an einem Samstag statt: Am heutigen 21. Dezember lädt die Vereinsführung alle Mitglieder um 18 Uhr in die Gastwirtschaft "Zum Anker" in Weidnitz ein. Traditionell werden zu diesem Anlass auch die diesjährigen Vereinsmeister ausgezeichnet. fk