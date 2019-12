Weihnachtsfeier des SV-DJK Eggolsheim

Der Sportverein SV-DJK Eggolsheim lädt alle Mitglieder, Freunde und Gönner zur Weihnachtsfeier am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in den Veranstaltungssaal der Eggerbachhalle ein. Neben den Ehrungen für verdiente Sportler und erfolgreiche Mannschaften steht der besinnliche Teil auf dem Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Jugendorchester des Musikvereins Eggolsheim. Der Nachwuchs der Sportakrobaten will mit einer Einlage überraschen. red