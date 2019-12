Weihnachtsfeier des Bürgervereins

Der Bürgerverein Cortendorf lädt ein zur weihnachtlichen Feier am Donnerstag, 12. Dezember, um 15 Uhr im Foyer des ASB, Cortendorfer Straße 55. Anders als in den Vorjahren ergehen keine persönlichen Einladungen an Senioren mit Mitgliedschaft. Der BVC freut sich auf alle Cortendorfer. Die Begegnung aller steht im Vordergrund. Zur Begegnung trägt auch der Kindergarten Cortendorf bei. Wer möchte, kann gerne spontan durch ein Gedicht oder eine nette Weihnachtsgeschichte einen Beitrag leisten. red