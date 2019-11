Weihnachtsfeier des Alpenvereins Forchheim

Die Sektion Forchheim des Deutschen Alpenvereins (DAV) lädt alle Mitglieder und Freunde zur Weihnachtsfeier ein. Diese findet am Samstag, 30. November, statt. Die Weihnachtsfeier wird in Form einer "Waldweihnacht" gefeiert. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Walberla-Wanderparkplatz oberhalb von Kirchehrenbach (Adresse: Straße zur Ehrenbürg, gegenüber der Gaststätte Trautner). Gemeinsam startet die Sektion dann eine kleine Wanderung hinauf zur Walburgiskapelle. In der Kapelle findet eine kleine weihnachtliche Besinnung statt, die von der Bläsergruppe der "Heroldsbacher Volksmusik" musikalisch umrahmt wird. Für die Kinder wird der Nikolaus kommen. Die Höhlengruppe bereitet Getränke und Gebäck vor. Zum Abschluss ist abends im Gasthof "Zur Sonne" in Kirchehrenbach für die Sektion reserviert. red