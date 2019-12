Wallenfels vor 16 Stunden

Weihnachtsfeier der Wanderer

Zu ihrer Weihnachtsfeier laden die Samstagswanderer des Frankenwaldvereins am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr in die Gaststätte Hubertusstüberl in Forstloh ein. In geselliger Runde werden Weihnachtsli...