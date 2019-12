Weihnachtsfeier der Schlesier

Der Ortsverband Ebermannstadt der Landsmannschaft Schlesien trifft sich zu seiner Weihnachtsfeier am Sonntag, 15. Dezember, um 14 Uhr im barrierefreien Haus kirchlicher und sozialer Dienste "Guter Hirt" am Bahnhofsplatz 4 in Ebermannstadt. Es kommt laut Veranstalter auch der Nikolaus mit seinen Engelchen. red