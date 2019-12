Oberbach vor 19 Stunden

Weihnachtsfeier beim Rhönklub

Zur Weihnachtsfeier mit Nikolausbesuch treffen sich die Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins Oberbach am Samstag, 21. Dezember, in der Oberbacher Hütte am Gebirgsstein. Los geht es für die Mitglieder ...