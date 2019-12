Weihnachtsfeier beim FSV Krum

Der FSV Krum hält am Samstag, 14. Dezember, ab 18.30 Uhr im Sportheim seine Weihnachtsfeier ab. Der offizielle Teil beginnt gegen 19.30 Uhr. Der Nikolaus und Knecht Ruprecht haben ihr Kommen angekündigt und verteilen Gaben an die Fußballer. Die musikalische Umrahmung übernimmt "Franz" Huber. Zudem gibt es eine Tombola. Des Weiteren weist der FSV auf die Hauptversammlung (ohne Neuwahl) am Dreikönigstag, 6. Januar (Montag), hin. Der Beginn ist um 10.30 Uhr. red