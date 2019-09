Der FC Eltingshausen bietet von Samstag, 7., bis Sonntag, 8. Dezember, eine Weihnachtsfahrt in das Voralpenland mit Tegernsee und Bad Tölz an. Rund um den See besuchen die Teilnehmer Adventsmärkte, und es gibt eine Stadtführung in Bad Tölz. Anmeldung bei Manuela Thomas, Tel.: 09738/1557 oder 0171/802 35 05. sek