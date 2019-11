Weihnachtsdeko selber herstellen

Die VLF-Frauengruppe Rhön-Grabfeld lädt zu einem Kurs "Weihnachtsdeko selbst hergestellt" ein. Referentinnen sind Olena Woywod und Silke Schaab. Termin ist am 29. November von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in der Hauswirtschaftsschule Bischofsheim. Mitzubringen sind Kranzring, Tannengrün, Bindedraht, Gartenschere, Naturmaterialien wie Zapfen und andere Dekoartikel. Eine Anmeldung ist nur über das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Neustadt möglich, Tel. 09771/610 20. Anmeldeschluss ist Dienstag, 26. November. bem