Weihnachtsdeko gestohlen

Durch Geräusche in ihrem Vorgarten wurde eine Frau am Neujahrsmorgen, zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr, in der Ledergasse aufgeschreckt. Sie stellte fest, dass von einem bislang Unbekannten eine Weihnachtsdekoration, ein beleuchtetes Rentier mit Schlitten, entwendet wurde. Der Wert der Beute beträgt knapp 40 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol