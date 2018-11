Weihnachtsbaum steht

Einen stattlichen Weihnachtsbaum haben jetzt Mitarbeiter des städtischen Bauhofs am Münnerstädter Marktplatz aufgestellt. Am kommenden Wochenende findet im Schloss und rund um den Marktplatz der Weihnachtsmarkt statt. Noch in der letzten Woche sind neue Hülsen für die Stangen gesetzt worden, die den Weihnachtsschmuck und die Beleuchtung tragen. Heuer kommen erstmals Aluminiumstangen zum Einsatz. Sie ersetzen die hölzernen, die viele Jahre ihren Dienst getan haben. Foto: Thomas Malz