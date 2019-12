In der Umweltstation Liasgrube in Unterstürmig steht ein "Weihnachtsbaum für Tiere". Unter der Anleitung des Teams der Umweltstation bastelten elf Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren Futterglocken aus Tontöpfen. In Schweineschmalz manschten sie Sonnenblumenkerne, Haferflocken und Erdnüsse für die Vögel und das Wild. Die bestückten Tontöpfe wurden dann an einem kleinen Weihnachtsbaum auf dem Freigelände gehängt. erl