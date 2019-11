Die Volkshochschule bietet am Freitag, 22. November den Kurs Weihnachtsbasteln für Kinder an. Die Kinder basteln eine weihnachtliche Fensterkette aus verschiedenen Werkstoffen wie Stoff, Papier und weiteren Materialien. Beginn ist um 15.30 Uhr in der Grundschule. Anmeldung unter Telefon 09261/ 60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red