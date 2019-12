Weihnachtsbasteleien bei Montessori

Die Montessori-Schule Bamberg, am Vorderen Bach 6, lädt am Donnerstag, 12. Dezember, von 17 bis 20 Uhr zum Adventsbasar ein. Dabei bieten Schüler eine diverse Auswahl an kunstvoll gestalteten Advents- und Weihnachtsbasteleien an. Des Weiteren sollen Mitmachaktionen für Kinder und weihnachtliche Naschereien den Abend versüßen. Der Erlös des Adventsbasars unterstützt das Projekt "fazenda-sauva" in Brasilien zum Regenwalderhalt und zum Aufbau einer Schule. red