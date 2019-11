Weihnachtsbasar und weihnachliche Klänge

Die Nüdlinger Werkstatt der Lebenshilfe veranstaltet am Samstag, 16. November, von 13 bis 20 Uhr ihren traditionellen Weihnachtsbasar. Zirka 20 Gastaussteller sind auf dem Außengelände und zirka zehn Gastaussteller in der Werkstatt vertreten. Auch der Verkaufsladen der Nüdlinger Werkstatt bietet neue weihnachtliche Produkte an. Attraktionen sind ein Kinderkarussell, eine Zuckerbäckerei und eine Schneekanone. Um 18 und 19 Uhr spielen die Jagdhornbläser des Jägervereins Bad Kissingen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. sek