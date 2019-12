Weihnachtsbäume werden verkauft

Am Samstag, 14. De zember, findet ab 14 Uhr ein Weihnachtsbaumverkauf der Freiwilligen Feuerwehr Motten vor dem Feuerwehrhaus statt. Es werden Nordmanntannen aus der Rhön an geboten. Wer seinen Baum nicht selbst transportieren kann, bekommt diesen auch nach Hause geliefert, teilt die Feuerwehr mit. Im Anschluss an den Verkauf ist ein gemütliches Beisammensein in der be heizten Feuerwehrhalle ge plant. Die Döllautaler Musikanten umrahmen diesen Event zur Dämmerungszeit. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt der Feuerwehrjugend in Motten zugute. sek