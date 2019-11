Weihnachtsbäume für einen guten Zweck

Bereits zum sechsten Mal findet der Goßmannsdorfer Christbaummarkt statt. Termin ist am Samstag, 14. Dezember, ab 10 Uhr am Dorfausgang Richtung Hofheim. Dabei werden Christbäume für einen guten Zweck verkauft, wie die Veranstalter weiterhinmitteilten. Der Erlös soll in diesem Jahr jeweils zur Hälfte der Aktion "Sternstunden" und der musikalischen Frühförderung im Kindergarten zugutekommen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Christbaum bei Michael Hömer (unter Telefonnummer 09523/5475) zu bestellen. red