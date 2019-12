Weihnachtsandacht des Kapellenvereins

Der Kapellenverein feiert am Heiligen Abend die bereits zur Tradition gewordene Weihnachtsandacht. Beginn ist um 13 Uhr. In der weihnachtlich geschmückten Kapelle Maria Königin wird die festliche Andacht von den Mitgliedern des Kapellenvereins gestaltet. Es werden die Weihnachtsgeschichte sowie Gebete und weihnachtliche Texte vorgetragen. Die Weihnachtslieder werden von Christina Sünkel an der Orgel sowie zusammen mit Emilia Sünkel begleitet. Nach der Andacht kommen weihnachtliche Weisen von Emilia und Christina Sünkel für die Besucher zum Vortrag. Dann lädt der Kapellenverein Oberreuth seine Besucher zu Stollen, Plätzchen und Glühwein ein. hsü