Weihnachtsaktion brachte 3000 Euro für "Gemeinsam gegen Krebs"

Die Familie Krischke, Inhaber von Blumen Krischke in Steinbach am Wald, spendet erneut einen stattlichen Geldbetrag an den gemeinnützigen Verein "Gemeinsam gegen Krebs" in Kronach. Diesmal waren es sage und schreibe 3000 Euro, die man bei der Weihnachtsausstellung vergangenes Jahr erwirtschaften konnte.

Dies funktioniere nur, so erklären die beiden Spendenüberbringer Ulrich und Andreas Krischke, weil zahlreiche Helfer, Mitarbeiter sowie Spender dazu beigetragen haben, dass Glühwein, Kaffee, Kuchen und Torten verkauft werden konnten und somit auch die Kunden einen Obolus zu dem Erlös und der Spendensumme beigetragen haben. Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" setzt sich seit 2003 im Kampf gegen Krebs ein, was bei der Familie Krischke höchste Aufmerksamkeit erweckte, denn schließlich handelt es sich um eine Krankheit, von der jeder Mensch betroffen werden kann. In Deutschland ist Krebs die zweithäufigste Todesursache. Daher lohne es sich, Medizin und Forschung zu unterstützen, schließlich wurden auch schon große Fortschritte erzielt.

Botschafter für das Leben

Die Vereinsvorsitzende und Onkologin Martina Stauch dankte herzlich im Namen des Vereins für diese großherzige Spende. Die Mitglieder des Vereins verstehen sich als Botschafter für das Leben und tun dies durch viele Informationsveranstaltungen für an Krebs erkrankte Menschen wie aber auch für Angehörige oder auch gesunde Menschen zur Prävention. Die Weihnachtsaktion von Blumen Krischke in einem zauberhaften Ambiente in Geschäftsräumen wie im Hof findet die Vereinsvorsitzende einfach toll und wunderbar.

Die Familie Krischke spendete schon zum siebten Mal einen großen Geldbetrag, so dass sich die Gesamtsumme wohl 20 000 Euro nähert und das findet Stauch eine großartige soziale Leistung. Man könne nur den Hut davor ziehen, wie sich alle in der Vorweihnachtszeit so viel Mühe machen. eh