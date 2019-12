Weihnachtsabend in der Schule

Am Dienstag, 17. Dezember, findet an der Viktor-von-Scheffel-Schule von 17 bis 20 Uhr ein Weihnachtsbasar statt, bei dem selbst hergestellte Produkte wie Vogelfutterstationen, Dekoartikel, Produkte aus dem Werkunterricht und Weihnachtsgebäck zum Kauf angeboten. Ab 17.30 Uhr gibt es in der Aula eine Andacht, die von Blechbläsern, der Schulband und dem Chor musikalisch begleitet wird. Den jüngeren Besuchern wird vorgelesen oder sie können in der Bücherei Sterne basteln. gr