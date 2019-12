Weihnachtliches in St. Josef

"Christmas Fire" lautet der Titel eines Konzerts, das die Gruppe "Rhythm & T-Bones" heute um 19 Uhr in der Kirche St. Josef in Niederndorf gibt. Auf dem Programm steht weihnachtliche Musik unterschiedlichster Ausprägung, von ernst bis "Pocket-Bigband". Das Konzertprogramm gibt es für die Zuhörer erst am Ende des Konzertes, damit sie nachlesen können, was sie gerade gehört haben, teilen die Veranstalter mit. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden für einen guten Zweck werden erbeten. Foto: Werner Meschede