Weihnachtliches in Eichelberg

Zum 16. Mal veranstaltet der Feuerwehrverein Eichelberg am Samstag, 24. November, von 15 bis gegen 20 Uhr seinen Weihnachtsmarkt am Gemeindehaus und in der neuen Weihnachtsscheune. Ab etwa 16 Uhr gibt es vorweihnachtliche Musik mit dem Posaunenchor Rentweinsdorf, wie der Verein mitteilte. Der kleine Markt verspricht vorweihnachtliche Stimmung. Angeboten werden Weihnachtsdekorationen, Weihnachtsschmuck, Geschenkideen, Adventskränze, und Plätzchen werden in verschiedenen Verkaufsständen präsentiert. Unser Bild entstand bei einem der früheren Märkte. Foto: pr