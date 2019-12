Weihnachtliches für die Kleinen

Mit der Geschichte "Laura's Weihnachtsstern" stimmt das Team der Kath. Öffentl. Bücherei Aschach Kinder ab drei Jahren auf Weihnachten ein. Die Vorlesestunde findet am Mittwoch, 18. Dezember, ab 17 Uhr statt. Anschließend ist die Bücherei von 17.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 22. Dezember, ist die Bücherei von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr letztmals für dieses Jahr geöffnet. Die erste Öffnung im neuen Jahr ist am Donnerstag, 2. Januar. sek