Weihnachtlicher Rundumschlag

Der Kommandant der legendären "Altneihauser Feierwehrkapelln" traut sich mit seinem Krippenlöschzug zum fränkischen Hausberg, dem Walberla. Statt Ochs und Esel begleiten fünf Musikanten der "Feierwehrkapelln" den Kommandanten Norbert Neugirg bei seinem weihnachtlichen Rundumschlag, der sich gewaschen hat.Die Veranstaltung findet am Samstag, 7. Dezember, 19 Uhr, im Saal des Hotels "Ehrenbürg" in Schlaifhausen statt. Informationen im Hotel "Ehrenbürg" unter Telefon 09199/696930 oder bei Miriam Imhof, Telefon 0151/50606730. Karten gibt es für für 28 Euro (76 Euro mit Buffet ab 16.30 Uhr) über okticket.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen. red