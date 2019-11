Weihnachtlicher Kunstmarkt

Die Galerie im Saal in Eschenau präsentiert in ihrem Jubiläumsjahr am ersten, zweiten und dritten Advent einen weihnachtlichen Kunstmarkt im "Format 20". Über 30 Künstler, von der Nordsee bis an den Bodensee, von Leipzig und Berlin bis Frankfurt, zeigen Werke aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Fotografie und Druckgrafik. Die Ausstellung ist am 1., 8. und 15. Dezember sowie am 5. Januar jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet (oder nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 09527/810501). red