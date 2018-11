Weihnachtlicher Genuss

Gleich drei Weihnachtsmärkte ergeben den Erlanger Weihnachtszauber ³ : Der historische Weihnachtsmarkt, die Erlanger Waldweihnacht und der Altstädter Weihnachtsmarkt Erlangen sollen auch heuer die Besucher in der Weihnachtsstadt begeistern. Um diese genüsslich zu erkunden, bietet der Erlanger Tourismus- und Marketingverein (ETM) wieder eine besondere Führung über die drei Erlanger Weihnachtsmärkte an. An ausgewählten Tagen ab Donnerstag, 29. November, erwartet die Teilnehmer eine bezaubernde Tour mit weihnachtlichen Leckereien, spannenden Adventsgeschichten und Informationen zu den Märkten, heißt es in einer Pressemitteilung des ETM.

In den meisten deutschen Städten gibt es seit jeher Weihnachtsmärkte, doch nicht jede Stadt kann wie Erlangen behaupten, gleich drei Weihnachtsmärkte für Gäste und Einwohner zu bieten. Bei solch einem geballten weihnachtlichen Angebot ist eine begleitete Führung über die verschiedenen Märkte das Tüpfelchen auf dem "i" für alle, die Weihnachten in Erlangen hautnah erleben wollen.

Kleine kulinarische Genüsse dürfen dabei nicht fehlen. So gibt es auf der Führung, die etwa zwei Stunden dauert, flüssige, süße und deftige Köstlichkeiten zu probieren. "Unsere Stadtführerin Inge Tautz hat eine wunderbare Tour erarbeitet und gemeinsam mit Traute Hoyler berichten sie abwechselnd über Bräuche im Advent und die Weihnachtszeit damals und heute in Erlangen", erläutert Viola Raabe, die Organisatorin hinter dem Projekt. Wo die Teilnehmer überall naschen dürfen, wird im vornherein natürlich nicht verraten. "Das soll eine kleine Weihnachtsüberraschung sein."

Die kulinarische Stadtführung der besonderen Art wird an Donnerstagen oder Freitagen um 17.30 Uhr und an Samstagen oder Sonntagen um 15.30 Uhr starten. Eine genaue Terminübersicht, Details und ein Überblick, wie viele Plätze pro Tour noch zur Verfügung stehen, sind unter www.erlangen.info/termine_weihnachtszauber zu finden. Pro Person kostet die Tour 19 Euro. Der Vorverkauf für die Führung hat bereits begonnen. Die Tickets können in der Tourist-Information, Goethestraße 21 a, bis montags der gleichen Woche vor dem jeweiligen Termin gekauft werden.

Mit der Tour "Erlanger Weihnachtszauber ³ " bietet der ETM nun bereits die fünfte kulinarische Entdeckertour durch Erlangen an. "Die beliebte Erlanger BierKul-Tour und die Erlanger AllerHand-Tour waren dieses Jahr ein großer Erfolg und werden im nächsten Jahr fortgeführt", so Viola Raabe. red