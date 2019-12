Alle Jahre wieder stimmen Musiker der Musikvereinigung Ebensfeld am Heiligabend, 24. Dezember, in der Ebensfelder Pfarrkirche zur Christmette musikalisch ein. Vor der um 22 Uhr beginnenden Gottesdienstfeier spielen die Musiker in der Kirche und danach auf dem Kirchplatz Weihnachtslieder. red