Weihnachtliche Musik im Dom am Sonntag

Die Mädchenkantorei am Bamberger Dom lädt am Sonntag, 5. Januar, zu einem weihnachtlichen Konzert ein. Zusammen mit der Harfenistin Susanne Schumm führen die Sängerinnen unter der Leitung von Domkapellmeister Werner Pees den Weihnachtsliederzyklus "A Ceremony of Carols" des britischen Komponisten Benjamin Britten auf. Solobeiträge für Harfe und weitere weihnachtliche Chorsätze runden das einstündige Programm ab. Das Konzert findet um 17 Uhr im Ostchor des Domes statt. Der Eintritt ist frei. red