Weihnachtliche Freude in der Turnhalle

Die Schulfamilie der Grund- und Mittelschule Pressig glänzte am Dienstagabend mit einer gelungenen Weihnachtsfeier mit viel Spaß, Musik, Gesang, Gedichten und Spiel in der Schulturnhalle in Rothenkirchen und die Schüler begeisterten Eltern und Ehrengäste.

Alle zwei Jahre hält man eine große Weihnachtsfeier in der Grund- und Mittelschule Pressig ab, informierte Rektor Reinhard Horn und begrüßte dazu besonders Landrat Klaus Löffler, Zweiten Bürgermeister Wolfgang Förtsch, Dritten Bürgermeister Klaus Dressel und weitere Gäste aus dem Elternbeirat und Förderverein. Sie alle waren in der völlig überfüllten Schulturnhalle begeistert von den Vorträgen der Schulakteure. 137 Grundschüler und 20 Mittelschüler zauberten ein weihnachtliches Flair mit farbenfrohen Kostümen und kreativen Spielen auf die Bühne. Die weihnachtliche Atmosphäre stärkten verschiedene kleine Marktstände im Foyer der Schulturnhalle, die viele kreative selbst gebastelte Geschenke und sogar selbst hergestellte Marmelade zum Verkauf angeboten haben. Schüler, Elternbeirat und Förderverein saßen gemeinsam im Boot und auch an die Partnerschule in Benin/Afrika wurde gedacht. Mehrere Wochen stand die Grundschule Rothenkirchen im Ausnahmezustand, berichtete Rektor Reinhard Horn. Denn unter Leitung von Lehrerin Martina Müller mit dem Grundschullehrerinnenteam wurden Spiele und Gedichte einstudiert. Sie war es auch, die für die schönen farbenfrohen Kostüme sorgte. Die musikalische Leitung, insbesondere der Bläsergruppe, oblag Lehrer Johannes Luft. eh