Weihnachtliche Fotos vom Fehnturm

Weil die Nachfrage nach Fotos von der weihnachtlich beleuchteten Herzogenauracher Innenstadt sehr groß ist, bietet der Heimatverein am Samstag, 7. Dezember, die Möglichkeit, Fotos von der malerischen Innenstadt aus luftiger Höhe, vom Fehnturm zu machen (neudeutsch: Fotoshooting). Gelegenheit hierfür ist zwischen 18 und 19 Uhr, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Treffpunkt ist am Fehnturm in der östlichen Hauptstraße. gä