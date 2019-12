Weihnachtliche Blasmusik

Schon seit jeher erfreut sich das Adventskonzert des Symphonischen Blasorchesters Küps größter Beliebtheit. So auch in diesem Jahr: Am Sonntag, 22. Dezember, möchten die Musikerinnen und Musiker ihren Konzertbesuchern in der St.-Marien-Kirche in Johannisthal ein stimmungsvolles musikalisches Highlight in der Vorweihnachtszeit bereiten und laden wiederum alle Freunde adventlichen Liedguts ein, sich mit sorgsam ausgewählten Stücken auf das schönste Fest des Jahres einzustimmen. Beginn ist um 17 Uhr. Was gibt es Besinnlicheres und Schöneres, als festliche Klänge zur Adventszeit, um die Freude über die Geburt Jesu zu verkünden und das Gotteshaus mit der frohen weihnachtlichen Botschaft zu füllen?

Kurz die Hektik vergessen

Am kommenden Sonntag, dem vierten Advent, können nun wiederum alle Gäste mit weihnachtlicher Musik in der adventlich geschmückten Pfarrkirche St.-Marien in Johannisthal zauberhafte Momente des Innehaltens und der Besinnlichkeit erfahren. Die Besucher dürfen sich erneut auf musikalische Glanzlichter freuen - so den feierlichen "Canterbury Choral" von Jan Van der Roost, das kleine feine Konzertwerk "Mountain Wind" von Martin Scharnagl, das strahlende "Westminster Carol", das hinreißende Medley amerikanischer Weihnachtslieder "A Holly Jolly Christmas" wie auch die große Suite aus dem bezaubernden "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel".

Darüber hinaus wird das Bläser-Ensemble "Brassd scho" zwei festliche Stücke spielen. Zwischen den musikalischen Darbietungen stimmt Holger Pohl mit der von ihm vorgelesenen Weihnachtsgeschichte auf die bevorstehenden Feiertage ein.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Veranstalter.