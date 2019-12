Weihnachten und Neujahr geschlossen

Die Stadt Forchheim teilt mit, dass die gesamte Stadtverwaltung um Weihnachten und den Jahreswechsel ab Dienstag, 24. Dezember, durchgehend bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar, geschlossen bleiben wird, dies gilt auch für die Stadtbücherei, die Tourist-Information und die Geschäftsstelle der GWS Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft mbH im Haus der Wohnungswirtschaft in der Herderstraße 1. Das Pfalzmuseum und das Königsbad haben von Donnerstag, 26., bis einschließlich Montag, 30. Dezember, geöffnet, jedoch am 24., 25. und 31. Dezember, sowie am 1. Januar geschlossen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. red