Weihnachten mit Schmid-Balzert

Am Mittwoch, 18. Dezember, findet im Café Kitsch die Weihnachtsveranstaltung des Mietervereins Kronach statt. In diesem Jahr ist die Geschäftsführerin des Landesverbandes Bayern des Deutschen Mieterbundes, Monika Schmid-Balzert, zu Besuch. Der Landesverband ist die politische Interessenvertretung der Mieter in Bayern. Schmid-Balzert wird über die Arbeit des Landesverbandes und über die aktuellen Entwicklungen in der sozialen Wohnungspolitik in Bayern berichten. Beginn ist um 18 Uhr. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung steht allen Interessenten offen. red