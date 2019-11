Weihnachten mit Pippi

Der Kronacher Kreiskulturring hat in diesem Jahr das Wittener Kindertheater mit "Pippi feiert Weihnachten" am 26. und 27. November eingeladen. Dann kann man miterleben, wie das stärkste und mutigste Mädchen der Welt seinen Freunden eine ganz besondere Freude machen will.

Pippi lädt ein zum "Weihnachtsbaum-Plünderfest". Aber vorher muss noch das Haus dekoriert, ein Weihnachtsbaum organisiert, die Weihnachtsbäckerei erledigt und noch einige Abenteuer mit ihren Freunden Annika und Tommy, Herrn Nilsson, dem kleinen Onkel und nicht zuletzt mit Frau Prysselius überstanden werden. Schließlich kommt Weihnachten immer schneller, als man denkt.

Die Vorstellung dauert circa eine Stunde ohne Pause und findet wie das große Kreiskulturringprogramm im Kreiskulturraum Kronach an der Berufsschule, Siechenangerstraße 13, statt.

Während die Vormittagsveranstaltungen bereits ausverkauft sind, gibt es noch einige wenige Karten für die Nachmittagsvorstellung am Dienstag um 15 Uhr. Platzreservierungen über das Kreiskulturreferat, Telefon 09261/678-300, werden unbedingt empfohlen. Der Eintritt kostet pro Näschen und Nase 7 Euro. red