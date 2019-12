Die Kinder vom Kindergottesdienst aus Neuhaus und das Team mit Band laden zur offenen Generalprobe ihres musikalischen Weihnachtsstücks am Montag, 23. Dezember, und dann am Heilig Abend, jeweils um 15.30 Uhr, in die Kirche St. Matthäus in Neuhaus ein. Mit großer Begeisterung und viel Hingabe singen und spielen die jungen Schauspieler das Weihnachtsstück: "Der Schutzengel". Ein Schutzengel mit seinen Praktikanten, die einst Maria und Josef auf ihrer Reise nach Bethlehem begleitet haben, erzählt, was für eine große Aufgabe sie zu meistern hatten. Warum letztlich ein Dienstmädchen die Rettung in der ganzen Geschichte war, wird an Heiligabend verraten, wenn es im Lied heißt " Weihnachten ist Party für Jesus". Das Team um Irene Prell hat das interessante Weihnachtsspiel selbst aus verschiedenen Weihnachtsstücken zusammengestellt. Foto: privat