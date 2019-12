Weihnachten in der Turnhalle

Eine musikalische Weihnacht findet in der Turnhalle der Melchior-Franck- Grundschule am Donnerstag, 12. Dezember, um 17 Uhr statt. Es spielen und singen: die Schulspielgruppe (Leitung: Petra Granzin/Kerstin Krauß), die Schulchöre (Leitung: Carolin Pechauf) und der Lehrerchor (Leitung: P. W. Lentner). Im Anschluss bewirten der Elternbeirat und die Mittagsbetreuung in der Pausenhalle. red