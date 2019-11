"Weihnachten im Paradies" genießen

Die Gemeinde Weißenbrunn lädt ins Paradies zum Weihnachtsmarkt, am Samstag, 30. November ab 15 Uhr, ein. Unter dem Motto "Weihnachten im Paradies" wird es ein paar besinnliche Stunden mit Engeln, Nikolaus, Gesang und Musik geben.

Verführerischer Duft

Im weihnachtlich geschmückten Ambiente des Paradiesplatzes und natürlich mit verführerischem Duft von Glühwein und Weihnachtsgebäck werden etliche Fieranten und Vereine neben kulinarischen Köstlichkeiten viele Anregungen für Geschenkideen geben. Am Samstag um 15 Uhr wird der Markt durch Bürgermeister Egon Herrmann in Begleitung seiner Weihnachts- Engel und mit musikalischer Umrahmung durch den Posaunenchor Hummendorf eröffnet.

Im Brauer- und Büttnermuseum gibt es eine Bastelwerkstatt für Kinder. Ab 17 Uhr sehnen die Kindergartenkinder mit Gedichtvorträgen den Nikolaus herbei. Der hat sein Kommen im Paradies gegen 17.30 Uhr angekündigt und er wird auch Geschenke für Kinder dabeihaben. Das werden also ganz spannende Minuten für die Kleinen.

Der Musikverein Weißenbrunn wird ab 18 Uhr im abendlichen Lichterambiente durch den Weihnachtsmarktabend mit adventlichen Klängen begleiten.

Jubiläums-DVD

In der Leßbachtalhalle findet von 14 Uhr bis 15.30 Uhr auch wieder der beliebte Spielzeug-Secondhand-Basar statt. Der Musikverein Weißenbrunn wird mit eigenen Stand vertreten sein und wird neben nützlichen Geschenkideen auch seine Jubiläums-DVD anbieten, die in diesem Jahr anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens herausgebracht wurde. Außerdem wird es auch Spezial-Musikvereinskuchen geben, heißt es in der Einladung zum Weihnachtsmarkt weiter. eh