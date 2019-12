Weihnachten im Freien feiern

Beim ASV Weisendorf findet in diesem Jahr eine besondere Weihnachtsfeier statt und jeder, der Lust hat, darf kommen. Erstmals gibt es auf dem Sportgelände eine große Weihnachtsfeier im Freien, mit allem, was dazu gehört. Los geht's am Freitag, 20. Dezember, um 18 Uhr mit Begrüßung durch Bürgermeister Heinrich Süß (UWG), dem Posaunenchor und natürlich mit dem Pfarrer.

Nach dem offiziellen Teil ist ein gemütliches Beisammensein angesagt und die Vereinsführung freut sich auf Sportler ebenso wie auf Nichtsportler. "Wir wollen ein fröhliches Fest bei Glühwein und Bratwurst feiern" und Jugendleiter Manfred Schmidt sowie die Vereinsleitung freut sich über viele Besucher. Das Mitbringen eines Glühweinbechers oder Tasse kann von Vorteil sein. sae