Weihnachten gemeinsam feiern

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Freitag, 20. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember, eine Weihnachtsfreizeit für Senioren im Diözesanhaus an. Neben Ruhe und Erholung stehen gemeinsame Gottesdienste im Hause und die Einstimmung auf die Botschaft der weihnachtlichen Tage im Mittelpunkt. Die Freude über die Geburt Christi soll das Zusammensein prägen: Die Teilnehmer erwarten frohe und abwechslungsreiche Stunden in der Gruppe, Anregungen für Leib und Seele, ein Abstecher zur festlich geschmückten Basilika sowie der Zauber des weihnachtlichen Vierzehnheiligen. Und natürlich ist auch für Unterkunft und Verpflegung bestens gesorgt. Die Leitung haben Hannelore Friedl, Mentale Aktivierungstrainerin, Rektor Prof. Dr. Elmar Koziel und Sr. Christina Schirner. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Mittwoch, 6. Dezember, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter Telefon 09571/926-0, per E-Mail info@14hl.de oder unter www.14hl.de. red