Weihnachten, ganz puristisch

Acht Männer bilden das A-Cappella-Gesangsoktett, das am Montagabend in der Kirche Sankt Josef in Königsberg unter dem Motto "A-Cappella im Advent" zu einem vorweihnachtlichen Konzert eingeladen hatte. Kurt Miegler und Willi Stuhlfelder im zweiten Bass, Christian Trapp und Hermann Gräfe im ersten Bass sowie Peter Bittrich und Peter Jung im zweiten Tenor mit Michael Groll und Markus Schmitt im ersten Tenor boten den zahlreichen Zuhörern mit altbekannten Weihnachtsliedern und modernem Weihnachtsliedergut ein Konzert, in dem sie der Hektik und dem Stress des Alltags für einige Zeit entfliehen konnten. Mit zwischen den Liedvorträgen von Susanne Behr vorgelesenen Gedichten und kurzen Geschichten wurden die Besucher des Konzerts zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken angeregt. "Oktopus" gab ein Konzert, das sich durch die breitgefächerte und sehr abwechslungsreiche Vielfalt des angebotenen Liedgutes von manchen gleichartigen Konzerten in der Vorweihnachtszeit positiv abhob, und das durch den klangreinen harmonischen A-Cappella-Gesang der acht Männer zu einem eindrucksvollen Klangerlebnis wurde. Die Besucher in dem bis auf den letzten Platz besetzten Gotteshaus bedankten sich dafür bei den acht Sängern mit lang anhaltendem Beifall.